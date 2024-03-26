Начались съемки фильма «Расплата 2» с Беном Аффлеком и Дж. К. Симмонсом

Начался съёмочный процесс фильма «Расплата 2». Сколько он займёт, неизвестно.

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Подробности сюжета держатся в тайне, но известно, что во втором фильме больше внимания будет уделено брату главного героя. К своим ролям вернутся Бен Аффлек, Джон Бернтал, Дж. К. Симмонс и Синтия Аддай-Робинсон, снявшиеся в оригинале. Выпустят фильм в кинотеатры компании Amazon и MGM.

Фильм «Расплата» вышел в 2016 году и рассказал историю математического гения Кристиана Вульфа, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Однажды на его след нападает отдел по борьбе с преступностью министерства финансов.

Режиссёром ленты выступает Гэвин О’Коннор, снявший первую часть. Сценаристом картины стал Билл Дюбюк.