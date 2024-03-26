Объявлена дата выхода продолжения сериала «‎Тетя Марта»

Продолжение сериала "Тетя Марта" выходит 8 апреля в 19:30 на СТС. Сразу после телеэфира премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

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Во втором сезоне в жизни Марты (Вита Корниенко) появляется сестра-близнец Юля, которую также играет Вита Корниенко. Чтобы найти маму, которая оставила их в детском доме, девочки меняются местами. И теперь Юле придется заботиться о дедушке (Юрий Кузнецов), решать проблемы с будущим опекуном Маратом (Александр Метёлкин), соседом-актером (Сергей Епишев), блогером (Екатерина Кабак) и учительницей (Кристина Асмус), а Марте - привыкать к строгому опекуну Юли (Зоя Бербер) и ее вредному брату (Матвей Воронин).

"Я впервые играла сразу двух девочек. И если Марта больше любит общаться, то Юля интроверт. Она моя противоположность: постоянно чего-то боится, любит поплакать. В семье ее постоянно буллят, что также повлияло на характер персонажа", - рассуждает Вита Корниенко. Тринадцатилетняя актриса признавалась, что ей нелегко дались сцены ссор с героиней Зои Бербер: "В перерывах мы смеялись, слушали забавные песни из Зоиного плейлиста. В кадре, естественно, переключались, что было непросто. Ведь мы только что веселились - и вдруг надо показать этот контраст".

Зоя Бербер, в свою очередь, тоже рассказывала, что такого персонажа играет впервые: "Вера строит из себя хорошую, но не скрывает, что ради цели может пойти по головам...В жизни тоже нужно уметь быть разной, чтобы найти общий язык со всеми, особенно с детьми, которые лучше чувствуют фальшь".

Кстати, сама актриса воспитывает дочь возраста Марты и Юли.

На съемках Зоя раскрыла свои секреты гармоничных отношений с ребенком: "Важно держать дисциплину, но и не надо ставить себя выше или ниже детей, а общаться так, будто вы одного возраста. При этом желательно, чтобы не ты превращался в десятилетку, а ребенок поднимался лет до семнадцати или двадцати. В целом главное - диалог, тогда все получится".

Режиссер второго сезона - Андрей Силкин, знакомый зрителям по сериалу "Плакса".

"Практически каждая серия "Тети Марты" - это новая история и приключение, - говорит он. - При этом все семнадцать эпизодов мы ждем, когда найдётся мама. Интрига, идущая из первого сезона, сохраняется, как и анимация, и в целом художественная ценность проекта. Только теперь зрителей ждут сразу две главные героини: Марта и Юля".

Справка "РГ"

Первый сезон сериала собрал 42 миллиона зрителей, получил рейтинг 8,2 на Кинопоиске, а также - "ТЭФИ KIDS" в двух номинациях и звание "Сериал года" на премии Одноклассников "Самый OK".