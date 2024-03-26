Фильм «Бременские музыканты» вышел в онлайне

26 марта фильм «Бременские музыканты» официально вышел в российских цифровых сервисах. Картину с Тихоном Жизневским можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko спустя примерно три месяца проката. За это время лента собрала более 3 млрд рублей, попав в топ-5 самых кассовых российских фильмов в истории.

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Новые «Бременские музыканты» выступают переосмыслением оригинального советского мультфильма. Так, в фильме покажут детство Трубадура и его первую встречу с животными. Сюжет ленты посвящён сплочению коллектива и возвращению смеха и радости на мрачные улицы Бремена.

В картине сыграли Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»), Юра Борисов («Калашников»), Константин Хабенский («Доктор Лиза»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») и другие. Режиссёром выступил Алексей Нужный («Огонь»).