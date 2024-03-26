В интервью изданию CBR продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что новая часть «Пиратов Карибского моря» перезапустит франшизу с нуля. Судя по всему, зрителей ждут абсолютно новые герои, при этом ходили слухи, что Disney рассматривает возвращение Джонни Деппа к Джеку Воробью, но уже не на главную роль.

© Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины"

Джерри спросили, какая из двух франшиз, «Пираты Карибского моря» или «Топ Ган», быстрее получит новую часть. Он уклонился от ответа, но отметил про перезапуск «Пиратов».

В «Топ Гане» есть актёр — легендарный и гениальный. Не могу сказать, сколько у него фильмов до «Топ Гана». Но «Пиратов Карибского моря» мы полностью перезапускаем и там всё проще, потому что нет необходимости ждать определённых актёров.