«Художественный» перенес показы кинофестиваля Франкофонии на другие даты

Показы фильмов фестиваля Франкофонии, которые должны были пройти в кинотеатре "Художественный" в Москве 23 и 24 марта, перенесены на 30 и 31 марта, сообщается в Telegram-канале кинотеатра.

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"Показы фильмов кинофестиваля Франкофонии, которые должны были пройти 23 и 24 марта, перенесены на новые даты: 30 марта 17:00 - "Колебания", 30 марта 19:00 - "Отпусти меня!", 31 марта 17:00 - "Дуня и принцесса Алеппо", 31 марта 19:00 - "Дыши", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодняшние сеансы фильма "(Не)бывшие" остаются в силе. Кинотеатр работает в обычном режиме.

Добавляется, что денежные средства за отмененные сеансы вернутся на карту автоматически до 5 апреля включительно.