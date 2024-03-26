«Лунтик. Возвращение домой» выйдет в кинотеатрах России 29 августа

Дистрибьютор «Вольга» в сотрудничестве с кинокомпанией СТВ и телеканалом Россия выпустит первый полнометражный мультфильм о Лунтике — «Лунтик. Возвращение домой». Премьера картины состоится 29 августа во всех кинотеатрах страны. Дата выхода стала известна на Международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес 2024».

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Будущий мультфильм расскажет историю знаменитого пришельца, который решает отправиться на Луну с целью найти свою родную маму. В этом ему помогут его друзья — Кузя, Мила, Вупсень и Пупсень, Пчелёнок, Элина и другие жители большого леса. Однако в дело вмешается таинственный суперзлодей, который будет всеми силами мешать герою встретиться с родным человеком.

«Лунтик. Возвращение домой» — продолжение знаменитого мультсериала «Лунтик и его друзья», который стартовал в 2006 году. У шоу вышло 10 сезонов, а общее количество эпизодов превысило отметку в 560 серий.