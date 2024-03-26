Начались съемки фильма «Капитан Крюк»

Чем будет отличаться фильм "Капитан Крюк", съемки которого начались, от сериала? Рассказывает продюсер фильма Георгий Малков:

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"Мы сделали достаточно популярный сериал "Крюк". После его выхода у нас была идея сделать продолжение в форме полнометражного фильма. Но в последние два года конъюнктура похода в кино сильно поменялась. "Брутальное" кино для взрослых - на кого был ориентирован сериал - не очень востребовано в кинотеатрах. Мы решили поменять жанр в сторону семейного драмеди. В процессе работы над сценарием стало понятно, что персонаж Юры Колокольникова не очень вписывается в семейную историю. У нас получилось кино про совсем другого Крюка. И на эту роль идеально подошел Рома Курцын. А то что и в сериале, и в кино персонаж носит одинаковую фамилию Крюков, будем считать совпадением".

По сюжету Никита Крюков (Роман Курцын) - в прошлом успешный хоккеист, закончивший спортивную, а затем и агентскую карьеру из-за своего неуправляемого гнева. С ним никто не готов работать. Внезапно ему приходит сообщение о смерти мамы (Ольга Тумайкина). Он срывается в родной город. Оказывается, что это сообщение отправила младшая дочь мамы от второго мужа (Ева Смирнова). После смерти отца Никита почти сразу уехал в Москву, а затем в Америку и все это время не общался с мамой - он не смог простить того, что она почти сразу сошлась с другим.

Сестра Женька - фанатка Крюкова… и сама хоккеистка в подростковой смешанной команде. Женька всем рассказывает, что они с Никитой постоянно общаются, и что он скоро приедет и приведет их команду к финалу. Это продолжается несколько лет, и уже никто ей не верит, пока Никита Крюков в результате "финта" Женьки действительно не появляется в их городе. Пока сестра думает о комбинации, как задержать брата, Крюков по просьбе мамы заглядывает на тренировку и находит мотивацию не уезжать. Он решает заняться детской командой. Только вот Женьку причина изменившихся планов Крюка вряд ли обрадует.

"Говорят, что "Цель оправдывает средства". Главной движущей силой моего героя, хоккеиста Никиты Крюкова, на пути к успеху был гнев, с помощью которого он сносил соперников и все преграды на пути. Приехав спустя много лет в родной город в статусе звезды, ему приходится снизойти до тренера детской любительской команды. Да, они не готовы на все ради победы, как Никита, но каждый из них готов на все ради своей команды. И оказавшись в кругу этих ребят, Никита осознает, что обиды и "спортивная" злость лишили его гораздо большего - искренней дружбы. Сможет ли Никита стать другом своим юным подопечным, а главное, примут ли они его - это и есть основная линия нашего кино", - рассказывает Роман Курцын, сыгравший главного героя фильма.

В фильме также снимались Сергей Степин, Степан Девонин, Марк-Малик Мурашкин, Станислав Соломатин.

В съемках участвует постановщик хоккейных сцен Евгений Алхименков, который ставил игру для проектов "Легенда №17" и сериала "Крюк".