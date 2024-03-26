Фильм ужасов «Максин XXX» выйдет в России 11 июля

Российская кинокомпания «Вольга» объявила о том, что психологический хоррор MaXXXine выйдет в отечественных кинотеатрах в четверг, 11 июля.

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В локализации картина получила название «Максин XXX». Это заключительная часть трилогии ужасов режиссёра Тая Уэста — ранее мир увидели фильмы «X» и «Пэрл».

По сюжету начинающая порноактриса (как и в предыдущих фильмах, её сыграет Миа Гот) приезжает в Голливуд в поисках счастья, но оказывается частью сумасшедшей истории. Роли в «Максин XXX» также исполнят Элизабет Дебики, Лили Коллинз и Джанкарло Эспозито.

Ранее стала известна дата релиза в кино полнометражного мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» по мотивам одноимённого сериала. Его начнут показывать с 29 августа.