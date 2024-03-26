Тизер мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 6»

У мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 6» появились тизер и дата премьеры
Шестая часть популярной сказочной мульт-франшизы "Иван Царевич и Серый Волк" выйдет 26 декабря.
Короткий анонс выложила на YouTube студия "Мельница", которой в этом году исполняется 25 лет.
Синопсис пока максимально лаконичен:
"На этот раз наших героев ждет самое волшебное приключение из всех, ведь они отправляются на выставку чудес всего сказочного мира".
Первая часть "Ивана Царевича и Серого Волка" вышла в 2011 году, следующие четыре - в 2013-м, 2016-м, 2019-м и 2022-м.