Тизер мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 6»

Шестая часть популярной сказочной мульт-франшизы "Иван Царевич и Серый Волк" выйдет 26 декабря.

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Короткий анонс выложила на YouTube студия "Мельница", которой в этом году исполняется 25 лет.

Синопсис пока максимально лаконичен:

"На этот раз наших героев ждет самое волшебное приключение из всех, ведь они отправляются на выставку чудес всего сказочного мира".

Первая часть "Ивана Царевича и Серого Волка" вышла в 2011 году, следующие четыре - в 2013-м, 2016-м, 2019-м и 2022-м.