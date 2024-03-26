Обзор мультфильма «Мегамозг против Синдиката Рока»

Чего можно ждать от сиквела мультфильма, вышедшего четырнадцать лет назад? Захватывающих приключений, морального роста главного героя, новых злодеев и усиленных суперспособностей? Или даже продолжения истории с раскрытием прошлого персонажей, новых захватывающих сюжетных поворотов и мягко поданной моралью.

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Каким получился новый «Мегамозг», причём тут одноимённый мультсериал-продолжение и какие несостыковки с оригиналом мы нашли — читайте в обзоре от Тлум.Ру.

О чём мультфильм?

С событий первой части проходит всего пара дней — а очаровательный синекожий главный герой наконец-то может насладиться своей новой ролью защитника Метро-Сити. Но когда его старая банда злодеев вырывается из тюрьмы и прибывает, чтобы подготовить «вторую фазу» своих первоначальных планов по захвату Метро-Сити, Мегамозгу приходится быстро думать. Он притворяется, что его новый статус героя — это всего лишь прикрытие, а тележурналистка и подруга Роксана — его невеста.

Злодеи Леди Допплер, Бегемот, мим Пьер и Лорд Найти-Найт не до конца верят Мегамозгу, но они поддерживают его зловещий план по отправке Метро-Сити на Луну. Мегамозгу понадобятся Роксана, приятель Дружбан (бывший Миньон или Прислужник) и новенькая в команде, подросток Кейко, чтобы помочь ему выбраться из этого сложного положения.

Так что же нам показали?

Ранее «Мегамозг» попадал в нашу подборку мультфильмов DreamWorks, которые заслужили сиквел — и это правда, ведь он был первой анимационной историей, переосмысливающей супергероику и дающей ей новое, не слишком банальное видение. Может ли рождённый злодеем стать героем, сражающимся за простых людей? А сумеет ли тот, кто просто обязан был стать героем, перейти на сторону зла из-за личных обстоятельств? И вообще: что есть зло, а что — добро? Мультфильм поднял эту тему аж в 2010 году ещё до семейного «Человека-Паука: Через Вселенные» и взрослых «Пацанов».

Приятно видеть возвращение любимого персонажа на экраны — как в этом фильме, так и в следующем за ним сериале, выпущенном сразу после полнометражки. Фанаты долго просили о сиквеле, особенно после того, как в 2010 же году вышел шестнадцатиминутный короткометражный мультфильм «Мегамозг: Кнопка гибели», и в 2022 году нас наконец-то обрадовали новостями о продолжении. А вот вышло оно как-то незаметно, миновав кинотеатры и очутившись сразу на стриминговом сервисе Peacock 1 марта 2024 года. К работе над проектом вернулись практически все старые создатели.

История в новом мультфильме кажется достаточно весёлой, захватывающей и при этом доброй для того, чтобы потратить вечер в кругу семьи за просмотром нового «Мегамозга». Полюбившиеся старые герои на месте, но и для новых нашлось место, а для маленьких зрителей ввели героиню-подростка, с которой можно себя ассоциировать. Она обожает соцсети и постоянно стримит, выкладывая в Интернет все события своей жизни, ну и конечно помогает Мегамозгу в его приключениях. Это лёгкий, милый и очень безопасный для детей мультфильм — в отличие от первой части, сиквел не пытается сломать каноны супергероики и заставить зрителя думать и сопереживать главному герою, зато он остаётся приятным развлечением на вечер.

По сюжету Прислужник-Дружбан (которому дали новое имя — видимо, чтобы избежать ассоциаций с Миньонами студии Illumination) вновь обижается на Мегамозга (как и в первой части), потому что тот не готов делать его своим равноправным напарником. Главный герой же наслаждается своей ролью доброго героя — до того момента, как не появляется его бывшая злодейская команда под названием Синдикат Рока. Они не готовы видеть Мегамозга на стороне добра, а тот вынужден подыгрывать им, притворяясь злодеем.

Новые персонажи забавны, хоть порой и немного клишированные: Леди Допплер управляет погодой, но ничего о ней не знает, хотя она — бывшая ведущая прогноза погоды; Бегемот — гигантский лавовый голем; Лорд Найти-Найт — рыцарь, который может использовать тени и превращать их в оружие; и, наконец, мим Пьер, обладающий силой гипноза — последний архетип особенно часто используется в злодейских историях. Куда больше интереса вызывает Кейко, юная героиня, дерзкая маленькая девочка, которая уверена в том, что знает всё на свете.

Правда без ляпов не обходится, и они довольно существенные — все события мультфильма происходят спустя два дня после окончания первой части, однако порой о ней будто забывают. Так, у жителей города появляются смартфоны с возможностью стримить в соцсети, хотя в оригинале они ходили чуть ли не с кнопочными телефонами. Вполне определившиеся отношения Мегамозга и Роксаны снова получили статус «всё сложно» (это даже озвучили в мультфильме!) — теперь они просто друзья. К тому же, сюжет в первой части строился на том, что Мегамозг работает один, и от этого чувствует себя одиноким — никакой бывшей командой тут не пахнет. Это изменение объясняется довольно легко: концепция Синдиката Рока изначально была взята из ранней версии первого фильма, которая потом перекочевала в игру «Megamind: Ultimate Showdown», а оттуда — в сиквел.

К тому же, проект ощущается как довольно малобюджетный мультфильм: всё, начиная от моделек и заканчивая анимацией движений, выглядит не слишком доработанным, будто создатели работали над ТВ-мультсериалом, а не полнометражным продолжением популярной истории. Город Метро-Сити выглядит очень пустым, будучи лишённым «массовки» в виде простых горожан, а образы злодеев кажутся пришедшими в гости прямиком из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот».

Если воспринимать «Мегамозг против Синдиката Рока» как самостоятельную историю без привязки к первой части, это милый и симпатичный анимационный фильм, старающийся нравиться современному зрителю. А ещё это неплохая завязка для грядущего мультсериала «Мегамозг рулит!» — он вышел 1 марта на том же Peacock, и в нём Мегамозг пытается освоить Интернет. Но это уже совсем другая история…

В мультфильме есть мораль для маленьких детей (например, важность работы в команде) и много мультяшных выходок, с которыми просмотр не покажется затянутым. Некоторые шутки попадают в цель, некоторые почти достигают цели, а некоторые нет, и это нормально для проекта, выходящего сразу на стриминговом сервисе. Несмотря на ляпы и несостыковки и учитывая бюджет и объём анимации, в фильме много новых дополнений, он динамичный, современный и забавный.

Это далеко не идеальный мультфильм, но в нём нет ничего плохого, о чём стоит беспокоиться родителям малышей, и в нём есть немало милых моментов.