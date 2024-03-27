Приз президента фестиваля кинодебютов «Дух огня» получила лента «Куба, Марина»

Приз "Золотая тайга" президента Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" получила лента "Куба, Марина". Приз режиссеру Константину Богославскому вручил президент фестиваля, кинорежиссер Эмир Кустурица.

© Кадр из фильма "Куба, Марина"

"Я думаю, что это действительно очень хороший фильм", - сказал Кустурица.

По сюжету фильма девушка с фамилией Куба работает на масштабной стройке - создается крупный порт. После начала работ на берегу реки ей в руки попадает записка пропавшей без вести девушки, которую Куба собирается вернуть ее возлюбленному. Однако найти его не так просто, и сама эта встреча заставляет Кубу посмотреть на свою жизнь под другим углом.

"Хочу поблагодарить всех членов команды. Мне хочется поблагодарить членов отборочной комиссии. Программа была очень разной. Было из чего выбирать и что смотреть. Мне очень приятно, что Кустурица так высоко нас оценил", - сказал со сцены режиссер фильма.

О фестивале

Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" в 22-й раз прошел в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта. Темой этого года стала "Особый язык национальной кинематографии".

В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года новым президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица.