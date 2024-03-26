Вышел трейлер нового сезона «Доктора Кто»

Американский сервис потокового вещания Disney+ выпустил трейлер четырнадцатого сезона сериала "Доктор Кто".

Шоураннером вновь стал Рассел Ти Дэвис, работавший над эрами Девятого и Десятого Докторов.

Зрителей ждут новые приключения Доктора и его спутницы Руби Сандей, путешествующих во времени и пространстве на космическом корабле и машине времени ТАРДИС в форме полицейской будки.

Шути Гатва исполнит главную роль Доктора. В сериале также сыграли Милли Гибсон, Мишель Гринидж, Анита Добсон, и другие.

Премьера запланирована на 10 мая.