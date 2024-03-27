Что откроет зрителям документальный фильм «Как Иван Пигарев сон изучал»

Федор Тютчев однажды написал стихотворение, где есть такие строчки: "Над хаосом звуков носился мой сон. Болезненно-яркий, волшебно-немой". Спустя полтора века прямой праправнук поэта - ученый-физиолог Иван Пигарёв - сформулировал и доказал Висцеральную теорию сна.

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Если совсем коротко и не в рифму, то согласно этой теории во время сна мозг не спит, а бодрствует, принимая и обрабатывая информацию о работе желудка, почек и прочих внутренних органов. И если что-то где-то не так - за дело берутся нейроны коры головного мозга. Во сне организм не только диагностируется, но и ремонтируется, считал Пигарёв. А все сонные образы, которыми тревожили его поэтического прадеда, ученый правнук называл не более чем отчетом о работе пищеварительной системы.

Казалось бы - никакой лирики. Но фильм "Как Иван Пигарёв сон изучал", вышедший в прокат, получился лиричным. Он не только об открытиях - но и о самом ученом, обаятельном и трогательном, совершенно ламповом… О работе над картиной и своих встречах с Иваном Николаевичем, "РГ" рассказала режиссер Юлия Киселёва.

Юлия, вы известный популяризатор современной науки, снимали фильмы об исследованиях мозга, об имплантатах, даже о роботах. Чем заинтересовала вас теория Пигарёва?

Юлия Киселёва: Когда я работала над научными лентами про мозг, сразу несколько героев моих предыдущих картин мне подсказали - сними фильм об Иване Пигарёве, он единственный кто понял, зачем нужен сон. Я лично о трудах Ивана Николаевича до этого не слышала, но так как в моих планах была картина о сне, то решила с ним познакомиться.

Помимо теории, меня привлекла его личность. Внешне, кстати, он очень похож на Ивана Павлова. Пигарёв- абсолютный созидатель, человек, который быстро переходил от слов к делу. Придумал теорию сна и тут же начал ее доказывать, провел огромное количество экспериментов. Он был одаренным изобретателем - построил яхту, даже машину построил чуть ли не из папье-маше, и она лет десять прекрасно ездила. Он один из первых, еще в 1980-е годы, привез в Москву MacBook, и до последних дней мониторил новинки в интернет-магазинах.

Добавьте к этому его невероятную интеллигентность - какие он писал глубокие и развернутые письма! - и его активные занятия спортом: лыжи, теннис, велосипед. В семье тоже все хорошо - прекрасная жена, дети. Он жил так, как и должен жить человек. Я уверена, что именно таких героев сегодня очень не хватает в кино.

Но вашего фильма могло и не быть - пандемия, трагическая гибель ученого. Будто бы все было против вас…

Юлия Киселёва: Работа над фильмом в итоге растянулась на пять лет. В 2019-м мы успели снять одно большое интервью с Иваном Николаевичем, а потом наступил "ковид", которым Пигарёв тоже переболел. После выздоровления я предложила ему продолжить съемки, и он в ответ прислал, как всегда, развернутое и теплое письмо, рассказал немного о текущей работе. А ровно через неделю я узнала из новостей о его гибели - в свои 80 лет он любил ездить на работу в МГУ на велосипеде, и на Воробьевых горах столкнулся с самокатчиком.

Его внезапная и такая нелепая смерть стала шоком для многих, я очень долго приходила в себя. О том, чтобы продолжать съемки, я уже даже не думала, но как-то в социальной сети младший сын ученого, с которым мы были знакомы, Николай Пигарёв, прислал мне сообщение: "Давай кино про папу снимать". Семья Ивана Николаевича передала мне все его научные статьи - более двухсот текстов, его переписку - по ней можно сделать отдельное кино. И даже видеоархив - ученый любил снимать семейную хронику.

Мы возобновили работу над фильмом, и тут - новая проблема, стали закрываться границы. Мы смогли только снять исследователя из Италии, Джакомо Ризолатти, хотя в планах были и американцы, и австралийцы.

Вы говорите про видеохронику - ее в фильме много, и это, пожалуй, не просто штрихи к портрету, а нечто экзистенциальное: уносит зрителя в какие-то иные миры…

Юлия Киселёва: Когда ты делаешь новый фильм, то думаешь о том, что бы хотели увидеть зрители? Ответ подсказывает интуиция. Я поняла, что хроника Пигарёва - это и есть то, что сейчас людям очень нужно. Она дает ощущение счастливой жизни. Мы видим, как семья и друзья ученого отмечают праздники, переодеваются в костюмы животных, сказочных персонажей, как катаются на лыжах, как перетягивают канат в каком-то узком коридоре. Как трепетно относятся друг к другу и к своим детям. Для этих кадров я попросил композитора Анну Сулла написать трогательный советский вальс.

В целом, по моим наблюдениям, у зрителей сейчас запрос на все, что противоположно тревожности - спокойствие, счастье, умиротворение.

В музей-усадьбу Мураново вы тоже поехали за умиротворением? Мне больше всего запомнился колодец-журавль - похожие подъемные механизмы появляются и в лаборатории ученого…

Юлия Киселёва: Пигарёв ребенком жил в родовом гнезде Тютчевых, прямо в усадьбе, он видел у своего дяди и потом часто вспоминал немецкую ручку, сделанную по системе "журавль". Он помнил, как мальчишкой сидел на ступеньках усадьбы и оттуда любовался окрестными полями. Быть может, отсюда широта его взглядов, его чувство свободы. Для меня эпизод, снятый в Мураново, очень важен, потому что там я начала находить ответы на важный для режиссера вопрос: что позволило Ивану Николаевичу стать смелым и большим ученым. И - настоящим человеком.

В фильме вы буквально экранизировали его Висцеральную теорию сна. Эксперименты, будни лаборатории, споры. На вашу жизнь столь глубокое погружение не повлияло?

Юлия Киселёва: Раньше, если я спала лишних два часа, то меня весь день мучала совесть - столько дел, а я потратила их на сон! Теперь же моя совесть спокойна (смеется).

Зрители спрашивают, а сам Пигарёв соблюдал режим? Его сын рассказывал, что Иван Николаевич к этому всегда стремился, по крайней мере вставал в одно и то же время, и старался без будильника. Более того - соблюдал режим питания, потому что, говорил он, чтобы хорошо спать, нужно также правильно есть.

По одной из теорий Ивана Николаевича - на переработку незнакомых продуктов организм тратит больше ресурсов, чем на усвоение того, что для него привычно. Нарушение режима сна связывают с риском развития многих заболеваний. Так, на премьере в "Октябре" герой нашего фильма, руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин рассказал, что у людей, которые ложатся позже 12-ти ночи, риск заболеть сахарным диабетом повышается на 45 процентов.

Думаете, зрители готовы во так всерьез воспринимать, усваивать науку с большого экрана?

Юлия Киселёва: Это не первый мой научный фильм, вышедший в прокат. На премьеру в столичном "Октябре" пришло 844 зрителя, что невероятно много для документального кино. Как пройдет прокат - непредсказуемо. Количество сеансов очень ограниченно, буквально десятки. В первый уикенд фильм пройдет эксклюзивно в кинотеатрах "Каро" в больших городах - в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, а также в Домах кино в Саратове, в Красноярске. Всего у нас чуть более двадцати городов. А с 4 апреля выходим в сети кинотеатров "Центр кино" на 245 площадках - это значит, что фильм смогут увидеть зрители малых городов. Продолжительность проката будет зависеть от сборов, а сборы, как бы ненаучно это ни звучало, - зависят от сарафанного радио: на рекламу у нас средств нет.

Справка "РГ"

Юлия Киселёва - режиссер и продюсер научного кино, лауреат премий "Лавровая ветвь в области неигрового кино и ТВ" и "За верность науке", финалист премий "ТЭФИ-регион", "Знание" и "Headliner", дважды номинант Европейской академии научного кино. Среди известных фильмов режиссера - "Чип внутри меня", "Робот, я люблю тебя?", "Мозг. Эволюция", "Мозг. Вторая вселенная" и другие.

Висцеральная теория сна - это теория, по которой во время сна мозг переключается с обработки внешних сигналов на обработку информации от внутренних органов.