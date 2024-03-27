Юрия Никулина оживят при помощи ИИ для фильма «Манюня: Приключения в Москве»

В рамках создания комедии «Манюня: Приключения в Москве» образ советского актера Юрия Никулина воссоздадут с использованием нейросети. Об этом сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

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— Это первый в РФ успешный опыт воссоздания внешности и голоса покойного актера при помощи искусственного интеллекта. Создатели ленты получили разрешение от семьи на использование образа Никулина, — сказано в посте.

Проект, в котором советский артист станет одним из главных героев, получил поддержку братьев Андреасян, выступающих в роли продюсеров. Процесс производства ленты занял восемь месяцев, об этом сообщил один из продюсеров картины Гевонд Андреасян на форуме «Российский кинобизнес».

Никулин скончался 21 августа 1997 года. Он известен по ролям в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и многих других.

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