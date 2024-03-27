Союз торговых центров предложил снять 550 фильмов до 2030 года

Союз торговых центров (СТЦ) и «Центр развития креативных индустрий» предложили снять до 2030 года не менее 550 российских фильмов с общим бюджетом около 200 млрд рублей. По их мнению, это нужно для того, чтобы избежать масштабный кризис в кинопроизводстве и ряде отраслей креативной экономики. Письмо с такой просьбой направили министру экономического развития Максиму Решетникову, написал «Коммерсантъ».

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Его авторы предлагают провести съёмку картин в формате государственно-частного сотрудничества, в том числе заключить соглашения в рамках ШОС, ЕАЭС, БРИКС и СНГ.

В письме говорится, что после ухода зарубежных правообладателей снизилось число фильмов. Это повлияло на падение доходов от посещаемости и арендной платы торговых центров.

Кроме того, новые кинотеатры перестали строить. Ряд владельцев вынужденно демонтировали кресла, шумоизоляцию, чтобы избежать простоя.

По данным статистики Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) доля проектов Disney, Sony, Universal, Paramount и Warner Bros. В 2015-2021 годах составляла 2/3 от общего объёма (65%).

Авторы послания признают, что что показывают неофициально зарубежные фильмы, чтобы избежать коллапса. По их словам, это временное и ненадёжное решение.

В Союз торговых центров входит около 800 ТЦ, среди них «Метрополис», «Времена года», «Красный кит», МЕГА и другие. Из-за проблем у кинозалов растёт выручка онлайн-кинотеатров. В прошлом году она увеличилась на 45%, сообщил TelecomDaily. Например, в 2022 году выручка таких площадок составляла 55,8 млрд рублей, в прошлом году – 80,9 млрд рублей. В лидерах «Кинопоиск» Яндекса, на втором месте – IVI, третьем – Wink.