Три мультфильма, благодаря которым ребенок полюбит театр

27 марта отмечается Всемирный день театра. Это профессиональный праздник не только для актёров, режиссёров и драматургов, но и для тех, кто занимается другими видами деятельности, направленной на создание и подготовку спектаклей, поддержание благоприятной атмосферы в театре. Это гримёры, художники по костюмам и свету, бутафоры, сценографы, хореографы, капельдинеры... — многие-многие люди, однажды решившие посвятить свою жизнь театру.

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Мир сценического искусства прекрасен и многогранен, при этом интуитивно понятен каждому. Понятен он и детям, поскольку в силу возраста они воспринимают действительность преимущественно на уровне интуиции. Предлагаем вашему вниманию несколько мультфильмов, которые откроют ребёнку этот удивительный мир:

Рассудительная Симка расскажет Нолику и Дим Димычу, а заодно и зрителям о том, что такое театр теней. Такой театр можно сделать даже дома и показывать представления для родных и друзей. Герои вместе разыграют по ролям сказку о Красной Шапочке, как настоящие актёры. Театр теней может превратить совершенно обычные предметы в нечто уникальное, придать новый смысл каждому движению руки.

Когда-то Уильям Шекспир сравнил жизнь с театром, а это сравнение со временем превратилось в крылатую фразу. Но в правдивости этой фразы сложно усомниться, наблюдая за взаимоотношениями героев в этой серии. Нюша, Ёжик, Крош, Лосяш и Карыч спорят о том, как разворачивались события, свидетелями которых были не все из них. Когда не хватает действительности, правды, включается игра, актёрское мастерство, художественный вымысел, с которым важно не переборщить. Ведь, по словам Карыча, важнее всего в театральном искусстве не вымысел, а выразительность.

Эта серия популярного мультсериала наглядно демонстрирует, что создание спектакля — командная работа. Вместе с сестрёнкой Дашей и друзьями неугомонная Маша придумывает спектакль, в котором перед зрителями появляется множество героев самых разных произведений: и Кармен, и Джульетта, и три поросёнка... Медведь и его спутница остались в восторге, да и остальным представление понравилось — всё-таки, сразу несколько светлых умов трудились над ним.