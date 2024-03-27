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В Гатчине проходят съемки исторического сериала о Павле I

В Гатчине стартовали съемки исторического сериала «Павел. Первый и последний».

В Гатчине проходят съемки исторического сериала о Павле I
© РИА Новости

По словам создателей фильма, на основе исторических документов, книг была написана история не об императоре, а о человеке - забытом матерью и презираемом ее окружением.

Режиссером исторического сериала выступил Александр Котт, а главную роль сыграл Денис Власенко. Среди других актеров - Наталья Суркова, Кирилл Кяро, Алексей Барабаш, Владимир Стеклов, Артем Крылов, Евгений Харитонов.

Фильмы и сериалы
Денис Власенко
Кирилл Кяро
Евгений Харитонов
Наталья Суркова
Алексей Барабаш
Артем Крылов
Владимир Стеклов
Александр Котт