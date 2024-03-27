Фильм «Сто лет тому вперед» могут превратить во франшизу

Фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперёд» по мотивам произведений советского писателя-фантаста Кира Булычева впоследствии может стать франшизой. Об этом сообщил изданию ТАСС сценарист сериала Андрей Золотарёв.

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Он выразил надежду на то, что из одной ленты в итоге получится большая франшиза. По словам Золотарёва, «границы у этой франшизы есть», однако подробности пока раскрывать рано.

Безусловно, это будет большая франшиза. Я на это надеюсь.

Фильм расскажет о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Коля — обычный подросток, увлекающийся видеоиграми и прочим, а Алиса уже пережила потерю матери и стала сильной. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную и восстановить ход времени.

Лента выйдет в российский кинопрокат 18 апреля.