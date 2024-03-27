Актер из «Теда Лассо» Бретт Голдстин сыграет во втором сезоне «Терапии»

Издание Deadline сообщило, что актёр Бретт Голдстин, сыгравший Роя Кента в сериале «Тед Лассо», появится во втором сезоне шоу «Терапия». Кого именно сыграл Голдстин, не раскрывается, так как пока это секретная информация.

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Сериал «Терапия» рассказывает про психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную.

В первом сезоне шоу снялись Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Джессика Уильямс, Криста Миллер, Лукита Максвелл, Майкл Ури, Люк Тенни и Тед Макгинли.

Первый сезон «Терапии» вышел в январе 2023 года. Он получил массу тёплых отзывов от критиков и зрителей.