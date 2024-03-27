Алексей Учитель прокомментировал сказочный бум в российском кинематографе

На большие экраны вышла главная музыкальная сказка года – «Летучий корабль» (6+). Продюсером фильма стал Алексей Учитель, а режиссёром – его сын Илья Учитель. Картина создана по мотивам советского мультфильма, снятого Гарри Бардиным почти 45 лет назад. Главных героев – Ивана и царевну Забаву – в фильме сыграли молодые актёры Александр Метелкин и Ксения Трейстер. Певица Полина Гагарина в сказке превратилась в ведьму леди Джейн – эта роль была написана специально для нее. Также в фильме заняты Фёдор Добронравов, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник и другие звезды. В день всероссийской премьеры мы поговорили с Алексеем Учителем о фильме и о будущем кино. Возвращение сказки — Алексей Ефимович, сейчас как в зарубежном, так и в российском кино тренд на ремейки старых сказок.

© Нижегородская правда

Почему вы взялись именно за «Летучий корабль»?

– Это наш с Ильёй любимый мультфильм, в нём потрясающие песни композитора Максима Дунаевского на слова Юрия Энтина, абсолютные хиты. И другие мои дети тоже его обожают, поэтому выбор был очевидным. Но, конечно, непросто было придумать новые линии и героев, и в этом смысле сценарист проекта Костя Челидзе проделал большую работу и очень здорово сумел развернуть 18 минут мультфильма в полуторачасовое кино с полноценными персонажами и яркими сюжетными поворотами.

– «Союзмультфильм» очень ревностно относится к правам на свои мультфильмы, как вам удалось договориться?

– Мы не просто приобрели у них права, они cтали сопродюсерами нашей картины. Мы совместно решали многие вопросы, и глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва – наш союзник в этом большом проекте. И не только она, но и «Контент-клуб», канал НТВ и Фонд кино. Без них было бы невозможно справиться с таким масштабным фильмом.

– Что было для вас главным – сделать самостоятельное кино или перенести эту историю из мира мультфильмов в мир реальных людей?

– Я – продюсер, моя задача – собрать финансирование, хотя, конечно, я принимал участие и в обсуждении сценария, и в подборе актеров. Но всё остальное – замысел режиссёра и его команды. Главным для Ильи было сохранить удивительную атмосферу любви и материал самой сказки. Всем хотелось сделать фильм по-настоящему захватывающим и наполнить его живыми эмоциями.

– В картине гигантское количество компьютерной графики, но много и натурных съёмок. Какие декорации стали самыми масштабными и что было самым сложным в съёмочном процессе?

– Мы построили пять огромных декораций на «Мосфильме», и уже даже во время съёмок водили туда экскурсии. Глаза у людей расширялись, потому что это и масштабно, и красиво, и сказочно. Если бы можно было сохранить декорации, получился бы целый мини-городок: в нем тронный зал, сад при дворце, светлица Забавы избушки Бабок-Ёжек и даже часть летучего корабля. Волшебство всегда необходимо: как технологически себя не обезопась, нужно на площадке создать ощущение сказки! Поверьте, такого уровня и такого масштаба у нас фильмов ещё не было.

– Вы с таким воодушевлением всё это рассказываете. Почему же вы сняли фильм не сами, а доверили режиссёрское кресло сыну? И не было ли желания потом что-то переделать?

– Мне очень хотелось, чтобы фильм снимали молодые люди – и режиссёр, и сценарист, и оператор, которые по-новому материал перевернут, сделают все свежо и нетривиально. Главное, чтобы это были профессиональные кинематографисты с хорошим вкусом. Илья как раз умеет собирать вокруг себя талантливых единомышленников, которые горят проектом.

Для него это третья картина, он уже сложившийся режиссер со своей творческой позицией. Конечно, у нас были споры, что-то я подсказывал. Но роль продюсера не в том, чтобы стукнуть кулаком: «Будет так, потому что я так сказал!» Все решается через обсуждение, и задача у всех одна – сделать хорошее кино.

– Любимые знакомые с детства мелодии — это всегда плюс, как вам удалось в этот мир привнести новую музыку и современные хиты?

– У фильма молодой композитор Савва Розанов, с которым Илья уже работал на предыдущей свой картине «Стрельцов». Они вместе решали, как будет аранжирована музыка, я в это не вмешивался, потому что они лучше понимают вкусы современной молодёжи.

– Музыкальную партию Ивана в фильме исполнил Feduk, а Забавы – ваша дочь Анна Пересильд. После успеха с ролью Айгуль в «Слове пацана» чем стал для неё этот опыт работы за кадром?

– Feduk – прекрасный молодой певец, и Аня тоже много лет серьёзно занимается вокалом. Более того, она как композитор уже написала три песни. Никто не делал ей никаких поблажек, она вместе со всеми проходила конкурс. Задача тут была очень сложной – не просто хорошо спеть, но и подстроиться под характер главной героини – Забавы. Возможно, как раз за счет актерского опыта Ане это удалось лучше других. Харизма и открытия

– Для многих с детства самый любимый персонаж этой истории – Водяной. Почему им стал именно Сергей Гармаш? И это правда, что вы снимали его осенью в настоящем болоте?

– Абсолютная правда! Это была ночная съёмка: ходят люди тенями на этом болоте, и думаешь – какая уж тут сказка. А когда зажгли специальные огромные гелиевые шары над болотом, мы мгновенно попали в сказочный мир – всё заиграло! А почему именно Гармаш – он же у нас не как в «Чебурашке». Здесь он анимированный герой, которого рисовали с мимикой и чертами Гармаша. А вот пел он сам – в голосе чувствуется его харизма, которая сыграла немалую роль в том, что получилось здорово.

– На главные роли вы выбрали молодых актёров, Александра Метёлкина и Ксению Трейстер. Вы довольны их работой?

– На мой взгляд, и Александр, и Ксения – будущие звёзды. Они очень талантливые ребята, очень красивые. В них прекрасно сочетается внешний и внутренний мир. Я восхищаюсь их искренностью и вижу, что они пойдут очень далеко. А ведь Александра долго не утверждали – он приходил на пробы восемь раз! Но он так полюбил этот проект, что даже дочку свою, которая родилась во время съемок, назвал Забавой.

А Ксения меня поразила своей первой большой работой в Театре Вахтангова – ролью Наташи Ростовой в спектакле Римаса Туминаса «Война и мир». Так что, несмотря на свою юность, оба они уже отлично себя показали.

– Кто из новых персонажей стал самым удивительным? Ведьма леди Джейн – Полина Гагарина?

– Когда это всё только затевалось, я сразу предложил позвать Полину в эту картину, и она не задумываясь согласилась. Мало кто знает, что она по образованию актриса, и у нас впервые выступила в такой большой роли и очень здорово перевоплотилась. Леонид Ярмольник у нас впервые в жизни сыграл царя, Фёдор Добронравов – неожиданного для себя Полкана-старшего. Мне кажется, это самое интересное – видеть знаменитых актёров в ролях, которых у них ещё не было. Чтобы они шли не по проторенной дорожке, а по нехоженым тропам.

– «Летучий корабль» – фильм для всей семьи. На ваш взгляд, как будет дальше развиваться кинематограф и будет ли дальше продолжаться сказочный бум и новые прочтения знаменитых фильмов и мультфильмов, предназначенных для семейного просмотра?

– Я знаю, что сейчас в работе десять-пятнадцать проектов со знаменитыми сказками или мультфильмами в основе, поэтому в ближайшие несколько лет бум будет продолжаться. Мы тоже сейчас думаем над новой сказкой, но теперь хочется попробовать не известную, а оригинальную. У нас даже написан уже интересный сценарий, но пока не буду раскрывать подробности. Скажу только, что это будет история о том, какой Баба-Яга была в юности и как пришла к тому образу, в котором мы ее знаем. Надеюсь, что, если это случится, это тоже будет очень масштабная история.