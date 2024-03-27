Вышел трейлер комедии «Как я встретил ее маму»

В кинопрокат 9 мая выйдет фильм "Как я встретил ее маму". Сегодня авторы представили первые материалы к проекту. Это трейлер, постер и фотографии.

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В комедии с национальным акцентом и похищением невесты главную роль исполняет молодой актер Мамука Патарава. Также снимались - Грант Тохатян ("Ивановы-Ивановы", "Отель Элеон", "Как я стал русским"), Наталья Щукина ("Гранд", "Отель Элеон"), Елизавета Кононова ("Гранд", "Как я стал русским"). Дмитрий Красилов успел сыграть в этой картине. Режиссер Егор Сальников.

Согласно краткому синопсису, можно вывезти юношу с Кавказа, но Кавказ из юноши - никогда. Видимо, так посчитали кавказские родственники обрусевшего осетина, когда решили помочь ему, следуя древней традиции, прокатить его питерскую невесту до аула! Но что, если в итоге в машине окажется совсем не та невеста, семья узнает главную тайну Давида, а для всех собравшихся гостей свадьбу все равно нужно будет провести? Тогда наступит "Кавказский Болливуд".

Генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк рассказывает о проекте:

"Музыка, танцы, осетинские песни, невероятно красивые горы и приключения - новая комедия Киностудии им. М. Горького всем поднимет настроение этой весной. В фильме много ярких эмоций, неожиданных поворотов и колоритных персонажей - самый настоящий "Кавказский Болливуд". В то же время это теплая история о любви, свободе и самореализации, причем в любом возрасте. Уверена, картина понравится и молодежи, и зрителям постарше".

Съемки проходили в Северной Осетии, а также в Москве и в Сочи. В фильм войдут кадры с живописными природными локациями, массовые сцены с кавказским культурным колоритом и осетинскими народными песнями.

В осетинском блоке в одном из главных эпизодов фильма также сыграла известная актриса, певица и телеведущая Эвелина Блёданс. По сюжету эпизода, герои собираются отпраздновать авантюрную кавказскую свадьбу за длинными столами, уставленными яствами. Эвелина Бледанс играет колоритную работницу ЗАГСа, которую пригласили провести церемонию бракосочетания и официально зарегистрировать брак.

Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ.