Режиссер «Синистера» и «Доктора Стрэнджа» снимет экранизацию романа про серийного убийцу

Издание Deadline сообщило, что режиссёр «Доктора Стрэнджа», «Синистера» и «Чёрного телефона» Скотт Дерриксон снимет ленту по роману Дэвиса Грабба Night Of The Hunter 1953. Прокатчиком картины выступит Universal Pictures.

© Чемпионат.com

Работать над сценарием будет сам Дерриксон и его давний коллега С. Роберт Каргилл. Вмести они работали над упомянутыми выше «Синистером», «Доктором Стрэнджем» и «Чёрным телефоном».

Оригинальный роман рассказывает про Гарри Пауэлла, серийного убийцу, выдающего себя за проповедника, который женится на вдове исключительно для того, чтобы получить доступ к скрытому состоянию её покойного мужа. На пути к богатству ему мешают его пасынки Джон и Перл.

У картины пока нет даже примерной даты выхода.