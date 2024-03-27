Зрители выбирают наши фильмы: российское кино выступило на первый план

Российское кино выступило на первый план и штурмует сердца зрителей все активнее. И вот уже председатель комитета по культуре Госдумы РФ Елена Ямпольская отмечает необходимость внесения в законодательство понятия «социально значимый фильм». А пока оно не прописано, просит оказать фильму «Позывной «Пассажир» поддержку в демонстрации в регионах; при формировании расписания в кинотеатрах предоставить максимально возможное количество сеансов в удобное для зрителей время; оказать поддержку в продвижении на территории зарубежных стран.

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Елена Александровна отмечает в телеграм-канале: «...Вопрос не в кассе одной конкретной картины. Вопрос в том, чтобы в стране снималось высокохудожественное патриотическое кино, зрители знали о его выходе и имели возможность выбрать удобный для себя кинотеатр и сеанс».

Кстати о кассе — в марте фильм «Бременские музыканты» Алексея Нужного стал 4-м в российском прокате, взявшим планку в 3 миллиарда рублей, пока лучший результат показали «Чебурашка» (2023), «Холоп 2» (2024) и «Холоп» (2019). К слову, фильм «Онегин» Сарика Андреасяна стал лучшим стартом среди всех лент этого режиссера. Да и «Позывной «Пассажир» за первый уик-энд собрал почти 60 миллионов рублей, что «выше ожиданий рынка»...

Но вернемся к социально значимому кино и к поддержке государства. Так, в списке приоритетных тем на 2024 год Десятилетия детства (2018–2027 годы объявлены Десятилетием детства по указу президента) — историческое кино, экранизация классики, а также «морально-этический выбор», «мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей», «противодействие терроризму и его идеологии», «многоконфессиональность» и другое.

А недавно в Министерстве культуры РФ отметили, что нужно увеличивать количество компаний — лидеров кинопроизводства, у которых есть больше шансов на получение безвозмездной господдержки. Сейчас в этот перечень входят восемь компаний: «ВБД Груп», «Дирекция кино», «1–2–3 Продакшн», «Арт пикчерс студия», «Водород 2011», «Кинокомпания «СТВ», «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», «Централ Партнершип». В этом году из списка были исключены две кинокомпании — «Марс Медиа Энтертейнмент» и «Базелевс».

А что происходит в самих кинотеатрах? На прошлой неделе Ассоциация владельцев кинотеатров провела рабочую встречу с Департаментом кинематографии Министерства культуры РФ, где, кроме прочего, обсудили и огромное количество трейлеров, которые показывают перед началом самого фильма, причем порой это трейлеры лент, которые выйдут только онлайн, минуя кинотеатры. А на зимней конференции готовились к лету и обсуждали, чем заполнить нехватку контента на весну и лето 2024 года.

Кажется, в области массового кинопроката выстраиваются новые правила игры, которые стараются учесть государственные интересы, потребность публики в отдыхе и развлечении и необходимость в наполняемости залов.

Очевидно, что чем крупнее пиар-компания и лучше сарафанное радио у ленты, тем стремительнее и рост популярности фильма. Но ничто не сможет привлечь зрителей на просмотр пустышки, ведь кино цепляет только тогда, когда в нем заложено что-то близкое как создающим, так и воспринимающим его. И сейчас как воздух необходимы фильмы, которые сплотят народ и укрепят веру в светлое стабильное будущее.