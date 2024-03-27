Sony бесплатно выпустит мультфильм про Человека-паука Майлза Моралеса

Анимационное подразделение киностудии Sony выпустит в свободном доступе короткометражный мультфильм The Spider Within: A Spider-Verse Story.

© Российская Газета

Проект будет доступен бесплатно для всех желающих на YouTube.

Он сконцентрирован на теме психического здоровья.

Сюжет посвящен Майлзу Моралесу, которому приходится совмещать трудности "профессии" супергероя, обязанности усердного ученика колледжа и быт примерного сына своих родителей, отчего он ловит лютейшие панические атаки.

События развернутся между первой и второй частью его сольных приключений.

Премьера состоится сегодня, 27 марта, в 16:00 по московскому времени.