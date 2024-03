Педро Паскаль еще не закончил сниматься во втором сезоне сериала The Last of Us

Вчера появилась информация от инсайдера, будто Педро Паскаль закончил свои съёмки для второго сезона сериала The Last of Us. Данными поделился Даниэль Рихтман.

Как оказалось, это не так. Компания HBO подтвердила изданию IGN, что Паскаль всё ещё снимается. По словам компании, слухи о завершении съёмок актёром «не точны».

События продолжения будут основаны на игре The Last of Us Part 2 и развернутся через четыре года после финала первого сезона. Напомним, в актёрский состав войдут Белла Рамзи (Элли), Педро Паскаль (Джоэл), Гэбриел Луна (Томми), Кейтлин Дивер (Эбби), Янг Мазино (Джесси), Изабела Мерсед (Дина) и другие.

Премьера второго сезона шоу состоится в 2025 году. Первый сезон приняли очень тепло.