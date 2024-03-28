Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед 2» выйдет в России 30 мая

Компания «Наше кино» объявила дату выхода фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» в России. Продолжение хоррора про знаменитого медвежонка можно будет посмотреть в кинотеатрах страны с 30 мая.

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«Винни-Пух: Кровь и мёд 2» рассказывает о новых приключениях Винни-Пуха, Пятачка, Совы и Тигры, которые отправляются в город Эшдаун, на родину Кристофера Робина. Знаменитые персонажи оставляют за собой кровавый след из множества убийств, а их главная цель — месть бывшему хозяину медвежонка.

Премьера фильма ужасов состоялась 26 марта в Великобритании, а в ближайшие недели «Кровь и мёд 2» также доберётся и до некоторых европейских стран. Критики тем временем оценили сиквел куда выше оригинала, отмечая возросший бюджет и метаповествование.