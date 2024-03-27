Режиссеру «Форсажей» предложили снять «Человека-паука 4»

Информатор Джефф Снайдер сообщил, что режиссёру нескольких частей «Форсажа» и «Стартрека: Бесконечность» Джастину Лину предложили снять «Человека-паука 4». Решение постановщика пока неизвестно.

© Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой"

Ко всему прочему, инсайдер поделился, что съёмки «Человека-паука 4» с Томом Холландом и Зендеей начнутся уже осенью. Точная дата пока не раскрывается.

Напомним, в конце «Нет пути домой» Доктор Стрэндж с помощью заклинания стёр всем людям память, включая знание о том, что Питер Паркер — это Человек-паук. Притом последствия заклинания коснулись как самого Стрэнджа, так и Мишель Джонсон.

Четвёртая часть должна рассказать о самостоятельной жизни Питера и проблемах, с которыми он столкнётся, будучи повзрослевшим.