Вышел тизер фильма Kinds of Kindness с Эммой Стоун от режиссёра «Бедных-несчастных»

Кинокомпания Searchlight Pictures представила первый тизер фильма Kinds of Kindness («Виды доброты») — новой картины греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса. Лента выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июня.

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Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Kinds of Kindness — это новый совместный проект двукратной обладательницы премии «Оскар» Эммы Стоун и постановщика Йоргоса Лантимоса. Фильм расскажет сразу три истории: о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь; о полицейском, встревоженном тем, что его жена вернулась к нему и кажется другим человеком; о женщине, решившей найти конкретного человека, которому суждено стать неким духовным лидером.

Помимо Эммы Стоун, в ленте также сыграли Уиллем Дефо («Маяк»), Маргарет Куэлли («Однажды в Голливуде»), Джо Алвин («Разговоры с друзьями») и Джесси Племонс («Убийцы цветочной луны»).