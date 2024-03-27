Фильм «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном выйдет в российский прокат

Фильм Николая Арселя «Меч короля» выходит в российский прокат 18 апреля, сообщает сайт кинотеатра «Художественный», где 9 апреля состоится российская премьера.

© Кадр из фильма "Меч короля"

Картина номинировалась на получение главного приза Венецианского кинофестиваля «Золотого льва», отмечена тремя призами Европейской киноакадемии и была выдвинута в шорт-лист премии «Оскар» как лучший международный фильм.

Главную роль в фильме исполнил знаменитый датский актёр Мадс Миккельсен. В центре сюжета история незаконнорожденного дворянина, который готов пойти на всё, чтобы стать королём. Картина снята по мотивам романа датской писательницы Иды Йессен «Капитан и Энн Барбара».