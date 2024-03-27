Вышли постеры c героями мультфильма «Гарфилд» — премьера 24 мая

На этой неделе компания Sony опубликовала стильные постеры c героями мультфильма «Гарфилд». Главную роль в перезапуске серии мультфильмов о знаменитом говорящем коте исполнит Крис Пратт, известный по роли Звёздного лорда в «Стражах Галактики».

Напомним, перезапуск «Гарфилда» расскажет историю бродячего кота, которого подбирает и выхаживает молодой человек по имени Джон. Лента будет посвящена в том числе отцу кота по имени Ви, роль которого исполнил Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво»).

Премьера «Гарфилда» в мировом прокате состоится 24 мая. Скорее всего, в кинотеатрах России мультфильм покажут неофициально: в рамках предсеансного обслуживания перед короткометражными картинами.

Персональные постеры

© Sony Pictures

© Sony Pictures

© Sony Pictures

© Sony Pictures

© Sony Pictures

© Sony Pictures

© Sony Pictures

© Sony Pictures

© Sony Pictures