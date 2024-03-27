Что известно о втором сезоне «Внутри убийцы»?

Особенности следующего маньяка уже понятны.

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На днях на «Кинопоиске» завершился первый сезон «Внутри убийцы». Сериал получил приличные оценки, занял высокое место в чартах популярности и полюбился нашим зрителям сильнее недавнего «Настоящего детектива». Это значит, что продолжение неизбежно. Но о чём оно будет?

«Внутри убийцы»: информация о сериале

Название: «Внутри убийцы»

Режиссёры: Владимир Мирзоев

Актёры: Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте и другие

Дата выхода: 22 февраля 2024 года

Жанр: детектив, триллер Страна: Россия

«Внутри убийцы»: где смотреть?

Все пять эпизодов уже доступны на «Кинопоиске».

Чем закончился первый сезон?

В первом сезоне гениальный профайлер Зоя Волгина и следователь Тимофей Волоха искали маньяка, который убивал и бальзамировал девушек, а затем оставлял их тела в публичных местах Петербурга. Герои вычисляли психотип злодея, место работы, интересы — так пытались раскрыть его личность.

Периодически показывали флешбэки из прошлого Зои. Когда она была школьницей, в родном городе происходили ужасные убийства. Чтобы обезопасить близких, девушка начала вникать в криминалистику, но остановить преступника не смогла.

Зоя Волгина считала, что маньяк из прошлого и настоящего — один человек. В финале выяснилось, что новый злодей действительно связан с преступлениями в Троицке, но иначе. Во время той серии убийств пострадала его невестка — это породило травмирующий опыт. Выяснив личность преступника, Зоя и Тимофей нашли и обезвредили его.

Что будет во втором сезоне?

Сериал основан на серии романов израильского писателя Майка Омера. Авторы экранизации перенесли события в Россию, но в остальном трепетно воссоздали сюжет книги.

В 2018 году роман «Внутри убийцы» стал бестселлером. Неудивительно, что уже два года спустя Майк Омер выпустил продолжение «Заживо в темноте», где полюбившиеся герои расследовали очередное запутанное дело. Сюжет рассказывал о маньяке, который заживо похоронил девушку и запустил интернет-трансляцию с названием «Эксперимент №1». Профайлер понимает, что скоро убийца проведёт второй эксперимент, и пытается его вычислить.

Похоже, во втором сезоне авторы сериала вернут на главные роли Анастасию Евграфову и Тихона Жизневского и заставят их искать садиста, закапывающего людей заживо.

Когда выйдет второй сезон?

Пока «Кинопоиск» не анонсировал второй сезон, но это вопрос времени — всё же сериал обрёл популярность. Вероятно, в ближайшие месяцы онлайн-кинотеатр объявит о продолжении и запустит съёмочный процесс.

Неизвестно, сколько времени заняли съёмки первого сезона, но начали их летом 2022 года. Если за второй сезон возьмутся летом этого года, то показы, вероятно, начнутся не раньше зимы 2026-го. Впрочем, всё это лишь предположения.

Где выйдет второй сезон?

Права принадлежат «Кинопоиску», больше «Внутри убийцы» нигде не показывают. Получается, второй сезон тоже выйдет эксклюзивно на «Кинопоиске».