Фильм «Граф Монте-Кристо» выйдет в кинотеатрах России 26 сентября

Кинокомпания «Атмосфера кино» объявила о выпуске фильма «Граф Монте-Кристо» в России. Ленту по мотивам романа Александра Дюма можно будет посмотреть в кинотеатрах страны 26 сентября — спустя два месяца после мировой премьеры.

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«Граф Монте-Кристо» расскажет историю моряка Эдмона Дантеса — его арестовывают за преступление, которого он не совершал. Спустя 14 лет ему наконец удаётся совершить побег, он нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали.

Главные роли в фильме исполнили Пьер Нинэ («Обещание на рассвете»), Пьерфранческо Фавино («Гонка»), Оскар Лесаж («Месье Спейд») и Анаис Демустье («На посту!»). Режиссёрами ленты выступили Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер, известные по недавней дилогии «Три мушкетёра».