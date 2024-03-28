Опубликован трейлер к российской онлайн-премьере "Трех мушкетеров: Миледи"

29 марта в онлайн-кинотеатре KION начнется показ экранизации романа Дюма "Три мушкетера: Миледи" с Венсаном Касселем и Евой Грин. Трейлер, приуроченный к цифровой премьере, - уже в Сети.

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Напомним, это вторая часть нового французского приключенческого боевика. Первая часть "Три мушкетера: Д`Артаньян" вышла в прокат в апреле прошлого года. Мировая премьера фильма про Миледи состоялась в декабре 2023-го, в российских кинотеатрах картину начали показывать в феврале 2024 года. По данным системы ЕАИС, кассовые сборы картины в России составили 65 млн рублей. Сборы в мире - 21 миллион долларов. Уже сейчас можно утверждать, что картина не окупилась - бюджет составил 39 миллионов долларов.

Первая часть картины также провалилась в прокате. Бюджет такой же - 39,1 миллион долларов, сборы - 31 миллион.

Тем не менее критики хвалят фильм за красивые сцены драк, атмосферность, и, конечно, многие отмечают, что Ева Грин в образе Миледи Винтер особенно прекрасна.