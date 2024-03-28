Картины молодых кинематографистов об Арктике покажут на фестивале "Северный характер"
Четыре молодых кинематографиста, получившие по 500 тыс. рублей на съемки кинопроектов от властей Мурманской области, смогут показать свои работы на "Северном характере" - самом северном фестивале в РФ. В 2024 году они снимут в Заполярье картины, объединенные темой Арктики и Севера, сообщила ТАСС руководитель регионального Центра поддержки кинопроизводства, президент кинофестиваля Светлана Солдатова.
"Четыре молодых кинорежиссера получили по 500 тыс. рублей в виде грантов губернатора Мурманской области. На эти деньги они снимут картины о Севере и Арктике, которые уже в 2024 году смогут показать на международном фестивале "Северный характер", мы им предоставим такую возможность", - сказала Солдатова.
Работы молодых режиссеров смогут попасть в конкурсную программу фестиваля "Северный характер" в 2024 году или будут показаны вне конкурса.
"Мы им даем самый большой зал на фестивале, при этом показы кино, снятого в Мурманской области, всегда собирают супераншлаги, даже приходиться ставить приставные стулья. Для начинающих кинематографистов - это отличная возможность заявить о себе сразу на большую аудиторию", - подчеркнула Солдатова.
Она пояснила, что в 2024 году в конкурсе грантов приняли участие 14 молодых представителей российской киноиндустрии. Гранты на съемки получили четверо, все их картины будут сниматься в Мурманской области. Это четыре короткометражки в разных жанрах - от мелодрамы до документального кино.
"Съемки будут проходить на ледоколе "Ленин", в Терском районе и, конечно же, в знаменитой Териберке. Причем истории - не адаптированные для Севера, они могли случиться только в Мурманской области. Первые съемки стартуют уже в начале апреля", - добавила Солдатова.
Мурманская область впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний в 2022 году. Кольское Заполярье - самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр развития кинопроизводства Мурманской области, который оказывает фильммейкерам поддержку, а также принят закон о кинорибейтах.
В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериал "Баренцево море", "Везет", полнометражные игровые фильмы "Велга" и "На выдохе".