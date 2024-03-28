Вышел трейлер сериала «Хроники Спайдервика»

Сервис Roku показал трейлер сериала "Хроники Спайдервика" по одноименной серии детских и подростковых фэнтезийных романов. Премьера состоится 19 апреля.

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Сама история о том, как братья-близнецы вместе со своей старшей сестрой оказываются среди волшебных персонажей, разгадывают различные загадки, помогают добрым героям и в силу своих возможностей противодействуют злодеям. В 2008 году Paramount Nickelodeon выпустили полнометражный фильм "Хроники Спайдервика".

Сейчас пришла очередь сериала. Судя по трейлеру, создатели впечатлились трендами голливудской индустрии последних лет, поэтому главные роли сыграли молодые темнокожие актеры Лион Дэниэлс, Ной Коттрелл и Микала Ли. Двум братьям, оказывающимся в центре захватывающей истории, в книге по девять лет, в сериале же они показаны подростками.

К слову, сам сериал изначально снимался студией Disney, но впоследствии права на него купил Roku.