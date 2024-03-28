Актер из «Эйфории» уверен, что третий сезон сериала никогда не выйдет

В последнее время вопрос о выходе третьего сезона «Эйфории» стоит ребром. Сначала появилась информация, что сезон отменили, но потом данные говорили об обратном — что третий сезон выйдет, но через определённое время и только тогда, когда актёры станут более свободными от других проектов.

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Один из актёров шоу, пожелавший остаться анонимным, в интервью с The Daily Beast рассказал, что всё же сомневается в выходе третьего сезона. Якобы HBO слишком долго откладывала начало съёмок и в итоге они так и не состоятся.

С января 2022 года у нас была дата начала съёмок — март, который превратился в июнь, который потом превратился в январь. Прошло целых два года, когда HBO говорила всем актёрам, что мы вот-вот начнём съёмки. Из-за этого некоторые не могли работать над другими проектами.

Ранее сообщалось, что действие третьего сезона шоу развернётся спустя пять лет после событий предыдущего сезона — все персонажи уже окончат школу и начнут взрослую жизнь.