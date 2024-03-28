Исследуем историю татарстанского кино

Фильм о матери-одиночке и семейном счастье

© Реальное время

Смотрим картину Салавата Юзеева 2008 года "Фарида" (12+), собранный проверенной командой, в которой, кроме актеров Камаловского театра, оказались журналист Артем Тюрин и художник Ильгизар Хасанов. Юзеев рассказывает историю Фариды, которая любила сына, да не вышла замуж. Кажется, если бы бюджет позволял, на фоне "битлы" пели про одиноких людей c двойным струнным квартетом.

Сын, работа, квартира, подруга

Юзеев снимал фильм по своим рассказам "Клавка" и "Фарида". Он, как известно, не только кинематографией занимается, но и пишет прозу и пьесы. "Фариду" показывали вне конкурса на V Казанском международном фестивале мусульманского кино. Годом ранее Юзеев представил "121", мистическое, поэтическое мокьюментари о Тукае, живущем в разрушенных номерах "Болгар". А теперь снял, вроде бы, понятное кино, но не без полетов во сне и наяву.

Главную роль исполняет Лилия Сергеева, работавшая в театре Кариева, а также снимавшаяся потом у Ильдара Ягафарова в "Исәнмесез!?". Кстати, Сергееву можно будет увидеть и в фильме "Гора влюбленных", которую Юзеев снимает сейчас по книге отца — поэта и драматурга Ильдара Юзеева. Министерство культуры России в конце прошлого года выделило на картину 50 млн рублей.

Оператор Рафик Галеев порой открыто любуется героиней. Подключаем музыку — и получаются портреты эпохи Возрождения в бездушных закрытых пространствах.

У Фариды — сын Артур десяти лет (Янис Спиров), который мечтает о собаке. На фоне картины Ильгизара Хасанова он учит отрывок из "Моцарта и Сальери", а после его мать смотрит на бесконечные ряды новостроек за окном.

Также у Фариды есть все необходимое для жизни: квартира, работа, подруга Степочкина (Алсу Каюмова). Но она хочет выйти замуж, об этих попытках фильм и рассказывает. Мол, мужика тебе надо, Фарида! А где его взять?

Разумеется, практически все мужские герои в картине — не вариант. И вообще — если мужчина свободен, то он "Или алкаш, или голубой, или вообще...". А надо такого, чтобы взял за руку и увел.

Все ее мужчины

Начальник Бадреев (Радик Бареев) требует от нее отчета, превращая каждую беседу в игры с полунамеками. Коллега Разинков (Артем Тюрин) хочет пригласить ее на рыбалку и превращается в карлика. Стоп, это уже сон.Да, Фариде постоянно снится что-то странное, и эти картины занимают значительную часть фильма. Атмосферу французской минорной комедии дополняет музыка Радика Салимова, в основном исполненная силами скрипичного квартета.Фарида каждый день ходит мимо плаката фильма "Счастье будет завтра" — и вот уже герой с постера (Вадим Краснов) оживает, чтобы стать персонажем самого странного сновидения, когда в кадре оказываются вообще все заметные актеры, снимавшиеся в 30-минутном фильме.

В середине небольшого фильма героиня находит себе мужчину в лице починившего ксерокс работника по фамилии Хузин (доцент КазГИКа Азат Зарипов) с выразительно печальными усами. Мальчика он задабривает огромным псом, Фарида рисует в детском альбоме лошадь. Героиня видит себя на футбольном поле в воротах в свадебном платье, но это явно не пенальти, а оффсайд. Мужчина, который раньше работал на заводе по производству резиновых дубинок в Чебоксарах, вскоре получает от ворот поворот.

Юзеев в одном из разборов своей пьесы говорил, что на него, вероятно, сильно повлияла латиноамериканская проза, полная мистических сюжетов, поскольку именно такие тексты он читал в журнале "Иностранная литература", будучи подростком, в 1970-е. Через 6 лет после "Фариды" он снимет "Курбан-роман", где неразрывная связь с искусством будет подкреплена расшифровкой национального кода.

У фильма 2008 года нет внятной концовки (это не полнометражное полотно, а цепочка эффектных идей, доведенных до конца), поскольку, если доводить картину до финала, то получилось бы изощренное массовое кино, в котором героиня вышла замуж — и, значит, нашла свое счастье. Но зритель оставляет Фариду там же, где все начиналось — и она, верно, еще не раз пройдет мимо плаката, обещающего, что "Счастье будет завтра".