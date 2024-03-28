Энтони Маки высказался о творческой свободе в фильмах Marvel

В недавнем интервью актёр Энтони Маки, игравший Сокола в киновселенной Marvel, а теперь играющий нового Капитана Америка, рассказал о творческой свободе в фильмах компании.

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По мнению Маки, в кинокомиксах сложно выйти за рамки первоисточника, то есть самих комиксов. Из-за этого будто накладываются творческие ограничения, поэтому проявлять креативность сложно.

Как будто ты можешь сделать не так уж много. А действительно, вы вряд ли сможете проявить много креатива. Это самое сложное во вселенной Marvel. Это похоже на то, что ты не можешь выйти за рамки этих комиксов.

Увидеть Маки в образе Капитана Америка можно будет в фильме «Капитан Америка: Дивный новый мир». С актёром в ленте снялись Харрисон Форд, Тим Блейк Нельсон, Лив Тайлер и другие.

«Капитан Америка: Дивный новый мир» выйдет в США 14 февраля 2025 года.