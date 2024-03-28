Съемки «Мстителей 5» начнутся в 2025 году

По информации инсайдера Даниэля Рихтмана, съёмочный процесс «Мстителей 5» начнётся в 2025 году. Притом точную дату инсайдер не назвал.

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У пятых «Мстителей» незавидная судьба. Первоначально актёр Джонатан Мейджорс должен был исполнить роль Канга Завоевателя, однако в декабре 2023 года он получил официальное обвинение в домашнем насилии, из-за чего Disney остановила с ним сотрудничество, а из названия пятой картины был убран подзаголовок «Династия Канга».

Фильм «Мстители 5» выйдет в США 1 мая 2026 года и станет частью шестой фазы киновселенной Marvel. Премьера шестых «Мстителей», «Секретных войн», состоится 7 мая 2027 года.

Актёрский состав «Мстителей 5» не раскрывается, но в фильме наверняка будут все новые герои и некоторые знакомые персонажи.