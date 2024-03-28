Фильм «Фантастическая четверка» развернется в альтернативной вселенной

По словам известного инсайдера Даниэля Рихтмана, действие фильма «Фантастическая четвёрка» развернётся в альтернативной реальности. То есть не в основной киновселенной Marvel, а в другом месте.

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Ещё инсайдер заявил, что съёмочный процесс фильма намечен на август этого года. Действительно ли картину начнут снимать в последний летний месяц 2024-го, узнаем лишь со временем.

Педро Паскаль в ленте сыграют роль Мистера Фантастика или Рида Ричардса. Вместе с ним в проекте сыграют Эбон Мосс-Бакрак (Существо), Ванесса Кирби (Женщина-невидимка) и Джозеф Куинн (Человек-факел). По слухам, злодеем станет Галактус, которого сыграет Хавьер Бардем. Также рассматривается и Доктор Дум.

Лента выйдет в прокат 25 июля 2025 года.