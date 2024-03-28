Фильм ужасов «Пять ночей с Фредди» положит начало новой киновселенной

Инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что кинокомпания Blumhouse собирается расширить киновселенную хоррора «Пять ночей с Фредди». Для этого она займётся выпуском спин-оффов и сиквелов ленты.

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Ранее информатор рассказал, что актёр Мэттью Лиллард вернётся к роли Уильяма Афтона в фильме «Пять ночей с Фредди 2». Ожидается, что производство продолжения стартует 1 июля этого года в Новом Орлеане. Подробности сюжета и другие детали пока не раскрываются.

Напомним, фильм «Пять ночей с Фредди» при бюджете в $ 20 млн собрал внушительную кассу в размере $ 291 млн. Лента стала самым кассовым хоррором 2023 года, с лихвой обогнав других представителей жанра.

Мировая премьера «Пяти ночей с Фредди» состоялась в октябре прошлого года.