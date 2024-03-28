Премьера фильма «Сказки Гофмана»: отзывы, актеры, сюжет

28 марта состоялась премьера драмеди «Сказки Гофмана». О чем этот фильм, кого сыграли Евгений Цыганов и Екатерина Вилкова?

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О чем фильм «Сказки Гофмана»

События картины разворачиваются в Москве конца 1990-х — начала 2000-х. Как объяснила режиссер Тинати Барклая, это было особое время.

«Это время, когда каждый следующий день был интересен тем, что он отличался от другого. Когда всё в первый раз, всё завтра будет лучше, чем вчера», — сказала режиссер Тинати Барклая.

В центре сюжета история девушки-библиотекаря по имени Надежда Страхова, которая иногда подрабатывает гардеробщицей. Героиня во всем умеет найти плюсы: и в любимом муже Виталике, несмотря на то что тот все время сидит на диване, и в скучной работе, ведь та дает заработок.

Жизнь Нади меняется в момент, когда она знакомится с рекламщиком Гариком, отмечающем ее красивые руки. Мужчина рассказывает, что в ближайшее время ему необходимо снять рекламу банка, где модель пользуется одной из первых кредитных карт.

Со сказками Эрнеста Гофмана сюжет связывает исключительно книга, которую Страхова выдает в библиотеке.

Кто сыграл в фильме «Сказки Гофмана»

Главную роль в фильме сыграла Екатерина Вилкова («А зори здесь тихие»). Артистка призналась, что картина для нее стала едва ли не новым этапом в профессии.

«Для меня это дебют в роли актрис подобного формата. Помню, что когда я прочла сценарий, сразу набрала агенту и уточнила, точно ли меня хотят попробовать на эту роль. На самом деле у меня с Наденькой очень много общего несмотря на то, что я переодически хорохорюсь. Хотя когда я просилась в подобные истории, мне всегда говорили, что ты слишком благополучная, слишком красивая», — откровенничала Вилкова.

Ее партнерами по съемочной площадке были Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита») и Максим Стоянов («The Телки»). В фильме также снялись Ксения Кутепова, Алексей Гуськов и Наргис Абдуллаева.

Над картиной работала компания Pan-Atlantic Studio в лице продюсера Екатерины Филипповой при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а выпуском фильма занимается российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат» при поддержке телеканала «Россия 1».

Российская премьера «Сказок Гофмана» состоялась на кинофестивале короткометражного и дебютного кино «Короче». Картина удостоилась специального приза от телеканала «Россия» и стала фильмом открытия фестиваля. Стоянов, сыгравший мужа главной героини «Сказок Гофмана», получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Гатчине «Литература и кино».

Какие отзывы о фильме «Сказки Гофмана»

Кинокритик Михаил Трофименков уличил автора картины в отсутствии метафоричности. Кроме того, он не увидел сказочности и предложил назвать картину «Бриллиантовые ручки» или «Рукоделие».

«Все бы хорошо, но в чем тут метафоричность? Ведь Надины руки — это не просто части тела, а ведь что-то большее? Символ женственности, самостоятельности, сексуальности, наконец. Но нет, руки остаются просто руками, а весь фильм, как высказывается злобно один из персонажей, — „расчлененкой какой-то“», — объяснил кинокритик, чьи слова приводит «Коммерсант».

Обозреватель портала «Киноафиша» Ная Гусева также осталась недовольна фильмом и представленными в нем героями. Она охарактеризовала картину как «несуразную и блеклую».