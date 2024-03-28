Трейлер: третий сезон комедии "Сестры" стартует 2 апреля

Опубликован минутный трейлер совместного проекта START и СТС "Сёстры". Онлайн-премьера третьего сезона ситкома состоится 2 апреля.

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В новом сезоне Маша, Ира и Оля на старой "копейке" отправятся в путешествие, которое "обернется неожиданными приключениями, нелепыми ситуациями и привнесет в сериал элементы роуд-муви".

Режиссер - Илья Силаев, в ролях: Анна Котова, Ангелина Стречина, Лина Миримская, Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Янина Студилина, Александр Обласов, Артем Ткаченко, Маша Лобанова и др.