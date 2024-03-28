50 ужасных фильмов от гениальных режиссёров — антирейтинг Rolling Stone

Авторитетное издание Rolling Stone опубликовало список из 50 ужасных фильмов, снятых гениальными режиссёрами. В своём материале редакция портала хотела показать, что даже у великих творцов бывают просчёты по самым разным причинам: от творческих неудач до вмешательства продюсеров.

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В список попали многие знаменитые ленты, включая «Чужого 3» Дэвида Финчера, «Двухсотлетнего человека» Криса Коламбуса, «Юнону и Павлину» Альфреда Хичкока. В редакции отметили, что антитоп-50 получился во многом провокационным, а некоторые картины из него нравятся многим зрителям по всему миру. Однако в Rolling Stone считают их провальными на фоне остальных работ постановщиков.

20 ужасных фильмов гениальных режиссёров от Rolling Stone

С остальными участниками антитопа можно ознакомиться на сайте Rolling Stone.