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50 ужасных фильмов от гениальных режиссёров — антирейтинг Rolling Stone

Авторитетное издание Rolling Stone опубликовало список из 50 ужасных фильмов, снятых гениальными режиссёрами. В своём материале редакция портала хотела показать, что даже у великих творцов бывают просчёты по самым разным причинам: от творческих неудач до вмешательства продюсеров.

50 ужасных фильмов от гениальных режиссёров — антирейтинг Rolling Stone
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В список попали многие знаменитые ленты, включая «Чужого 3» Дэвида Финчера, «Двухсотлетнего человека» Криса Коламбуса, «Юнону и Павлину» Альфреда Хичкока. В редакции отметили, что антитоп-50 получился во многом провокационным, а некоторые картины из него нравятся многим зрителям по всему миру. Однако в Rolling Stone считают их провальными на фоне остальных работ постановщиков.

20 ужасных фильмов гениальных режиссёров от Rolling Stone

С остальными участниками антитопа можно ознакомиться на сайте Rolling Stone.

Фильмы и сериалы
Игры джентльменов
Джуниор
Джек
Смерть ей к лицу
Двухсотлетний человек
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
Чужой 3
Хороший год
Планета обезьян
Психо
Рай
Айвен Райтман
Гас Ван Сент
Скотт Ридли
Майк Николс
Харольд Рэмис
Уильям Фридкин
Роб Райнер
Фрэнсис Форд
Дэвид Финчер
Джоэл Коэн
Итан Коэн
Стивен Спилберг
Роберт Земекис
Джон Лэндис
Джордж Лукас
Джеймс Кэмерон
Мартин Скорсезе
Тим Бертон
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