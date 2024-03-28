В Югре пройдут съемки фильма о жизни композитора Рахманинова

Съемки байопика (фильм-биография) о жизни композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе в 2025 году, премьера планируется в 2026 году как на площадке Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске, так и в российском и зарубежном прокате. Этим проектом авторы планируют помочь широкой общественности узнать о нюансах в судьбе известного деятеля отечественной культуры, который до последних дней оставался предан России, сообщил ТАСС генеральный продюсер, сооснователь кинокомпании "KD Studios" Евгений Мелентьев.

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"Планируем снять байопик о жизни Сергея Рахманинова, которая полна драматических событий, о которых большинство аудитории, особенно молодежь, даже не представляет. Мы были в шоке, когда затевали проект. Оказывается, многие школьники и взрослые практически не слышали о Сергее Васильевиче, а те, кто хоть немного о нем в курсе, зачастую могут лишь сказать, что это великий русский композитор, но не знают деталей его жизни. Поэтому мы решили создать такой фильм. Человек настолько был связан с Россией и не представлял себя вне ее. Даже вынужденно переехав после революции за границу, он оставался абсолютно русским", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас идет написание сценария, который планируется завершить в мае-июне 2024 года. Съемки пройдут в Югре и Москве. В Ханты-Мансийском автономном округе для этого построят необходимые локации.

"Планируем к съемкам приступить в начале 2025 года. Премьера планируется в 2026 году: намерены совмещать - показать и на кинофестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске, и в широком прокате в России и за границей. Актеры - будет звездный состав, сейчас определяемся по режиссеру", - пояснил Мелентьев.

Он добавил, что Югра была выбрана местом съемок, поскольку тут созданы оптимальные для этого условия. В частности, действуют хорошая система рибейтов и прекрасная административная поддержка. Система рибейтов позволяет компенсировать до 80% затрат, но не более 30 млн рублей продюсерских команд на создание кинолент в автономном округе, реализуется механизм поручительства. Также регион готов помогать с необходимым оборудованием, площадками, локациями, подбором актеров, в том числе из местных жителей, коренных народов Севера и артистов театров.

Сейчас в Югре разрабатывают концепцию создания кинокластера, основной частью которого станет образовательная - курсы, стажировки, киношколы, обучение творческим и техническим специальностям, постродакшену и работе с графикой. Также планируется создать павильон для высокотехнологичного кинопроизводства. В марте 2023 года Югра присоединилась к проекту "Кино России", который реализуют в регионах РФ Агентство стратегических инициатив и Ассоциация продюсеров кино и телевидения при поддержке Министерства культуры РФ.

О композиторе

Сергей Рахманинов (1873-1943) - композитор, пианист и дирижер - стал символом русской музыки во всем мире. Его фортепианные произведения, где нашли отражение разные стили, вошли в репертуар самых известных исполнителей. На записях Рахманинова-пианиста учатся многие поколения музыкантов. Консерваторское образование он получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил несколько произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", "Первый концерт для фортепиано с оркестром" и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.

В декабре 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Скандинавию, откуда в Россию уже не вернулся. В 1918 года вместе с семьей поселился в США. На Западе Рахманинов вел жизнь странствующего пианиста-виртуоза, что оставляло мало времени для сочинения музыки. Лишь через девять лет после отъезда он вернулся к композиторской работе, оставив в музыкальное наследство "Четвертый концерт", "Три русские песни" для хора и оркестра, рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром, "Третью симфонию", "Симфонические танцы" для оркестра и другие произведения.