Режиссер Фатих Акин споет криминальную сагу в духе Вагнера

11 апреля дистрибьюторская компания Arthouse выпустит в российский прокат фильм "Золото Рейна" - захватывающую историю о гангстерах и рэперах в духе раннего Гая Ричи. Один из самых титулованных режиссеров Германии - Фатих Акин - снял картину о пути популярного немецкого рэпера Xatar'а: детство в гетто, криминальная юность, дерзкое похищение золота на 1,7 млн евро и слава.

Сложно поверить, что новый фильм основан на реальных событиях, но это так. Жизнь Xatar'а ("Xatar" - "опасность" на курдском, настоящее имя - Гивар Хаджаби) - череда самых невероятных поворотов. Из Ирана семья с маленьким Гиваром бежала в процветающую Германию в середине 1980-х годов. Там были возможности, но гораздо больше - преград, и за короткое время Гивар прошел путь от мелкого преступника до крупного дилера. Налаженное дело сломала пропажа партии товара: чтобы рассчитаться с картелем, Гивар совершает дерзкое ограбление. Вместе с тремя сообщниками он похищает золото на 1,7 миллиона евро. Золото до сегодняшнего дня не найдено.

"Золото Рейна" основано на автобиографии Xatar'а. Рэпер регулярно присутствовал на съемочной площадке, давая группе ценные советы, а актеру Эмилио Сакрайе - указания по тому, как лучше сыграть его самого.

Для Фатиха Акина фильм стал наиболее амбициозным проектом, обернувшимся самым большим зрительским успехом: в одной только Германии фильм заработал в кинотеатральном прокате более десяти миллионов долларов.

Как лучшие фильмы Мартина Скорсезе или Гая Ричи, "Золото Рейна" походит на фреску - бурный путь от мелкого преступника до крупного бандита. Главный герой словно проживает тысячу разных жизней, и с каждым поворотом его жизни фильм будто заново изобретает себя. "Золото Рейна" постоянно меняет жанровые обличья: военный фильм, эмигрантская драма, история взросления, гангстерский фильм, музыкальный фильм. Мы словно смотрим несколько фильмов в одном, пока Гивар Хаджаби открывает для себя новые страны: Сирию, Францию, Германию, Голландию и так далее.

И, конечно, Акин не был бы самим собой, не вложив в фильм порядочную долю юмора: "Мне нравится, когда фильм нельзя отнести к какому-то одному жанру. Кино начинается, и ты думаешь: "Ага, понятно, чего ждать", но твои ожидания не оправдываются. Мне нравится, когда фильмы бросают вызов".

Особое значение для фильма имеет одноименная опера Рихарда Вагнера из цикла "Кольцо нибелунгов" - одна из вершин классической музыки Запада. Акин использует сюжет о сокровищах, чей обладатель может править миром. Режиссер превращает Xatar'а в современного мифологического героя: пройдя тяжелые испытания, он находит благородное призвание в музыке.

Фатих Акин - один из самых титулованных немецких режиссеров. Его первая большая победа - "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля 2004 года за фильм "Головой об стену". Следующим крупным международным успехом стала драма "На краю рая" (2007), получившая приз за лучший сценарий Каннского кинофестиваля, а затем Европейскую кинопремию и Немецкую кинопремию.

Его последующий фильм "Душевная кухня" стал обладателем Специального приза жюри Венецианского кинофестиваля. Мировая премьера фильма "На пределе" с Дианой Крюгер и Денисом Москитто в главных ролях состоялась в 2017 году, фильм получил множество наград, включая приз за лучшую женскую роль (Диана Крюгер) в Каннах и "Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке. Кроме того, фильм был номинирован на Немецкую кинопремию в пяти категориях, в итоге получив награды в двух категориях.