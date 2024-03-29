Элайджа Вуд и Татьяна Маслани сыграли в фильме «Обезьяна» по роману Стивена Кинга

Съемки фильма ужасов «Обезьяна», который курирует Джеймс Ван, подошли к концу. Помимо Тео Джеймса, исполнившего главную роль, в картине приняли участие Элайджа Вуд («Властелин колец») и Татьяна Маслани («Женщина-Халк: Адвокат»). Ранее об их участии не сообщалось.

Также в актерском составе оказались Кристиан Конвери («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»), Колин О’Брайэн («Вонка»), Роэн Кэмпбелл («Братья Харди») и Сара Леви («Шиттс Крик»).

Режиссирует Осгуд Перкинс по собственному сценарию.

Сюжет фильма основан на рассказе Стивена Кинга «Обезьяна». Братья-близнецы Хэл и Билл находят в чердаке старую игрушку-обезьянку своего отца. Но, оказывается, что это не просто игрушка, а воплощение зла, управляемое злым духом. Когда игрушка она ударяет в свои металлические тарелочки, умирает человек. Братья решают выбросить обезьянку и продолжить жить, но когда загадочные смерти возобновляются, им приходится вновь попытаться от нее избавиться раз и навсегда, прежде чем она унесет жизни всех их близких.

Тео Джеймс исполнит роль обоих братьев во взрослом возрасте, а Кристиан Конвери изобразит их детские воплощения.

Рассказ вышел в 1980-м году. А в 1984 по нему уже был снят фильм «Дар дьявола». Это была малобюджетная постановка, которая прошла незамеченной.

Дата выхода новой экранизации пока не объявлена.