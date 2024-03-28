Англо-американский режиссёр Кристофер Нолан получит рыцарский титул в Великобритании и станет сэром Кристофером Ноланом. Вместе с постановщиком «Оппенгеймера», «Тёмного рыцаря» и других знаменитых фильмов награду получит его жена — продюсер всех его последних лент Эмма Томас. После церемонии она станет дамой-командором.

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Кристофер Нолан и Эмма Томас получат почётные титулы за выдающиеся заслуги перед кинематографом. Помимо кинодеятелей, награды удостоится и Тед Сарандос, глава Netflix. Топ-менеджер поблагодарил британское правительство за оказанную честь и отметил, что Великобритания остаётся отличным место для инвестиций в кино.