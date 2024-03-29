Вышел русский трейлер фильма «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном из «Ганнибала»

Кинокомпания «Пионер» выпустила дублированный на русский язык трейлер фильма «Меч короля». Это историческая драма с Мадсом Миккельсеном в главной роли.

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Актер известен по сериалу «Ганнибал» и фильму «Индиана Джонс и колесо судьбы».

По сюжету ленты, незаконнорожденный сын дворянина по поручению датского короля отправляется в далекие земли, где сталкивается с жестокими нравами местных жителей.

Датский король отправляет своего лучшего рыцаря обуздать дикие земли. Но здесь, за стенами высоких замков, свои законы. Местные князья не спешат подчиняться королевскому наместнику. Они сами решают, кто будет возделывать их земли, а кто упокоится в них навсегда. Конфликт усугубляет прекрасная дева, обещанная отцом местному феодалу. Оставить ее — значит потерять честь. Спасти — обречь себя на верную гибель. Но там, где опытный политик отступает, истинный рыцарь обнажает меч. из описания на Кинопоиске

Режиссером «Меча короля» выступил Николай Арсель, сценарист «Рыцарей справедливости», «Темной башни» и «Девушки с татуировкой дракона».

Премьера фильма в России состоится 18 апреля.