Фонд кино раскрыл подробности о будущих фильмах, посвященных СВО

Два художественных фильма, получившие поддержку Фонда кино и связанные со специальной военной операцией (СВО), находятся сейчас в производстве. Об этом сообщили в пресс-службе фонда в ответ на запрос ТАСС.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале выразил мнение, что российские кинематографисты должны начать снимать фильмы про СВО. Его, в частности, поддержал генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

"На данный момент на этапе производства находятся два фильма, поддержанные Фондом кино и связанные со специальной военной операцией: национальный фильм "Миссия "Ганг", рассказывающий о событиях 2022 года, а также национальный фильм "Тимур и его команда", основанный на повести Аркадия Гайдара, действие которого перенесено в наше время на территорию Донбасса и Белгородской области".

В фонде напомнили, что среди его приоритетных тем "являются патриотизм, единство народов России и межконфессиональный мир, поддержка специальной военной операции". В частности, с марта 2024 года в кинотеатральном прокате находится художественный фильм "Позывной "Пассажир", созданный и вышедший в прокат при поддержке Фонда кино, повествующий о событиях, происходивших на Донбассе в 2015 году. Также в апреле в прокат выходит созданный при поддержке Фонда кино национальный фильм "Блиндаж", действие которого происходит одновременно в наше время и в 1941 году, часть сцен которого снималась на территории ДНР.

Программа "Автор"

В фонде также отметили, что в конце 2023 года был объявлен прием заявок на специальный тематический отбор социальной отраслевой программы поддержки сценаристов "Автор".

Создатели лучших сценарных заявок станут участниками программы и, в частности, получат возможность в течение одного календарного года создать сценарий полнометражного фильма при всесторонней поддержке Фонда кино, включающей ежемесячный грант в размере 150 тыс. рублей.

"В настоящий момент отбор не завершен, однако уже можно сказать, что в общей заявочной сессии приняли участие представители всех четырех новых субъектов Российской Федерации, - рассказали в фонде. - Подведение итогов отбора запланировано на конец марта 2024 года".

Кроме того, Фондом кино реализуется программа по созданию центров документального кино "Форпост" на территориях ДНР и ЛНР. "Принимая во внимание особый статус кинотеатров, ведущих свою деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, Фонд кино среди прочего без взимания платы реализует программу по поставке актуального кинотеатрального контента, репертуарному планированию, технической поддержке, обучению персонала кинотеатров, проведению тематических мероприятий и в целом многоплановой поддержке кинотеатральной деятельности на обозначенных территориях", - отметили в фонде.